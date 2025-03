Die Länder sollen außerdem durch eine Grundgesetz-Änderung die Möglichkeit bekommen, mehr Schulden zu machen. Ihre Schuldenbremse, die bisher besonders streng ist, soll an die flexiblere Bundesregelung angepasst werden. Viele Fragen sind aber noch offen - politisch und juristisch.

Reaktionen von Landesfinanzminister Marcus Optendrenk und Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU ) stehen bisher aus. "Die Vorschläge sind in ihrer Stoßrichtung und ihrer Dimension richtig" , teilte Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) mit.

Der Europaabgeordnete und CDA -Chef Dennis Radtke, ein politischer Verbündeter von Wüst, lobte die Pläne der Sondierer auf X (ehemals Twitter): "Es ist gut und richtig, dass Friedrich Merz vorangeht und entschlossen die Weichen stellt: für mehr Verteidigungsfähigkeit und für wirtschaftliches Wachstum."

"So richtig und dringend notwendig, wie die Beschlüsse sind, so bitter ist es, dass sie erst so spät kommen" , sagte Jochen Ott, SPD -Fraktionschef im Landtag. "Jeder wusste, was die Stunde geschlagen hat - auch schon vor der Wahl am 23. Februar. Aber es zeigt sich wieder das alt bekannte Muster: In der Opposition kennt die Union nur Taktiererei und Blockade."

FDP und Grüne entrüstet über Merz

FDP-Landeschef Henning Höne

"Friedrich Merz bricht sein Wort, noch bevor er überhaupt Bundeskanzler wird" , sagte Henning Höne, FDP-Fraktions- und Parteichef in NRW. Die CDU habe die Ampel-Regierung wegen 60 Milliarden Euro in Karlsruhe verklagt. Und kurz nach der Bundestagswahl solle das 15-fache "mal eben ausgegeben werden" . Der Staat habe aber kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.

Wibke Brems und Verena Schäffer, die beiden Vorsitzenden der Grünen-Landtagsfraktion NRW, kritisierten ebenfalls CDU-Chef Merz, der im Wahlkampf einen Sparkurs statt neuer Schulden angekündigt hatte: "So schnell wie Friedrich Merz seine politischen Versprechen abräumt, kann man kaum gucken." Eine Reform der Schuldenbremse sei notwendig angesichts des Investitionsstaus bei Infrastruktur, Klimaschutz und Bildung, so Brems und Schäffer.

"Länder und Kommunen müssen bei der Reform unbedingt mitgedacht und langfristig die Einnahmeseite verbessert werden." Zugleich lehnten die beiden Grünen es ab, "dass die Bundesländer jetzt Schulden aufnehmen sollen, um Steuergeschenke von Schwarz-Rot zu finanzieren" .

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne)

"Sonderdreist" nannte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) das Vorgehen des CDU -Chefs. Es sei dennoch richtig, dass mehr in die Verkehrs-Infrastruktur investiert werden solle. Krischer mahnte allerdings eine "dauerhafte, langfristige" Lösung an, damit das Geld vor Ort ankomme. Er sehe die Gefahr, dass Schwarz-Rot nur in "Prestigeprojekte" investiert.