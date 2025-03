"Keine vier Jahre bis zur Weidel-Kanzlerschaft"

In seiner Rede vor den rund 500 Delegierten kritisierte Vincentz das Verhalten einiger Parteimitglieder, die versucht hätten, die AfD bei der Landeswahlleiterin anzuschwärzen. Das Ziel dabei, dass die Partei nicht zur Bundestagswahl zugelassen werde.

Die Partei wurde dennoch zugelassen und erreichte in NRW ein Ergebnis von 16,4 Prozent. Etwas weniger als im westdeutschen Bundesschnitt, in Gelsenkirchen wurde die Partei bei den Zweitstimmen stärkste Kraft. Angesichts dieser Daten sagte Vincentz, dass es in Deutschland nicht mehr lange dauern werde, bis die AfD die CDU in Umfragen überholen werde.

" Es wird keine vier Jahre dauern, bis Alice Weidel Bundeskanzlerin wird ", sagte Vincentz. Dabei ist es Weidel, die sich aktuell von Vincentz abgewandt hat, das Verhältnis zwischen den beiden gilt inzwischen nach WDR-Informationen als unterkühlt.

AfD-Mitgliederzahl seit 2022 fast verdoppelt

Dennoch verlief der Parteitag für AfD-Verhältnisse weitgehend ohne Probleme. Geholfen haben wird dem amtierenden Landesvorstand auch das Wachstum der Partei: In Vincentz bisheriger Amtszeit hat die Partei sich bei den Mitgliedern fast verdoppelt.

Waren es 2022 noch um die 4.700 waren sind es jetzt 9.214 AfD-Mitglieder in NRW, 2.000 weitere Anträge liegen zur Bewilligung vor. Damit bleibt die AfD aber mit Abstand die kleinste Partei der fünf Landtagsparteien.

