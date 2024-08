Solingen-Sondersitzung: NRW nutzte nicht alle Mittel bei Abschiebung

Der tödliche Messerangriff eines mutmaßlichen Islamisten in Solingen ist am Donnerstag Thema im NRW -Landtag. Innen- und Integrationsausschuss kommen auf Antrag der Opposition zu einer gemeinsamen Sondersitzung zusammen. Die Beratungen in Düsseldorf beginnen um 12 Uhr.

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) und Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) sollen dabei den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

Fristverlängerung verpasst

Kurz vor der Sitzung wird bekannt: Die nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden haben vor dem Versuch, den späteren mutmaßlichen Attentäter von Solingen aus der Landesunterkunft in Paderborn an Bulgarien zu überstellen eine folgenschwere Einschätzung getroffen und damit die Möglichkeit verpasst, die Überstellungsfrist von sechs auf 18 Monate zu verlängern.

Sie entschieden sich, dem Syrer das Datum der Überstellung nicht anzukündigen und auch keine sogenannte Nachtzeitverfügung auszusprechen. Diese hätte dem Mann auferlegt, dass er sich in der Nacht der Überstellung in seinem Zimmer aufhalten muss. Als sie den Mann am 05. Juni 2023 um 02:30 Uhr abholen wollten, trafen sie ihn nicht an.

Dabei können die Ausländerbehörden eine solche Nachtzeitverfügung grundsätzlich anwenden, wenn es die Erfolgsaussichten einer Überstellung erhöht. Außerdem erhöht der Erlass einer solchen Verfügung die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer gescheiterten Überstellung die Überstellungsfrist von sechs auf 18 Monate verlängert wird.

Wann eine Person als flüchtig gilt