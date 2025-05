Nachdem über viele Jahre am bestehenden NRW -Verfassungsschutz-Gesetz aus dem Jahr 1994 geschraubt wurde, soll nun ein neues Gesetz an den Start gehen. Die neue Weltlage mit ihren vielfältigen Bedrohungen - Terrorismus, Extremismus, Cyberattacken, Spionage, hybride Kriegsführungen - erfordert nach Auffassung der Landesregierung ein neues Gesetz. Der Entwurf dazu ist vom Landeskabinett verabschiedet worden und geht nun ins Parlament.

Mit diesem Gesetz erhält der Verfassungsschutz in NRW mehr Befugnisse und Rechtssicherheit, aber auch mehr Transparenz und Kontrolle. Das sind die wichtigsten Neuerungen:

Quellen-Telekommunikations-Überwachung (TKÜ) wird geregelt

Geregelt ist im neuen Gesetz eine besondere Form der Telekommunikationsüberwachung ( TKÜ ), die Quellen-TKÜ. Sie wird eingesetzt, um verschlüsselte Kommunikation über Messenger-Dienste überwachen zu können. Die Quellen-TKÜ ist seit Jahren umstritten. Sie geht über die klassischen Telekommunikationswege (Telefon, Briefe, Faxe) hinaus und soll auch verschlüsselte Messenger-Dienste und E-Mails erfassen, also beispielsweise Telegram, WhatsApp, Signal oder Threema.