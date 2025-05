Einige Medien konnten das Papier einsehen, jetzt hat es das Magazin " Cicero " gänzlich online gestellt. Der WDR hat ausgewertet, in welchem Umfang auch Funktionäre aus NRW ihren Teil zur Einschätzung beitragen. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, da die AfD in NRW vom Landesverfassungsschutz bisher nicht beobachtet wird. Einzig die ehemalige Jugend-Organisation ist von der Behörde in Düsseldorf als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Bundes-Verfassungsschutz bestätigt Einschätzung der Landesbehörde

Der Bundes-Verfassungsschutz bestätigt ein Stück weit den bisherigen Eindruck aus NRW, der Landesverband sei in Summe weniger auffällig als die Restpartei. Die NRW-AfD sei " in vergleichsweise geringerem Umfang mit verfassungsschutzrelevanten Äußerungen aufgefallen" , heißt es auf einer der Seiten. Auch der amtierende Landeschef Martin Vincentz wird nur an einer Stelle erwähnt, weil ein Social-Media-Post von ihm geteilt wurde und er mit einer Wertung angesprochen wurde.

Martin Vincentz

Auch einer seiner Vertrauten, der Landtagsabgeordnete Christian Loose, wird eher entlastend für den Verband angeführt. Auf dem Bundesparteitag in Riesa, so notiert es der Bundes-Verfassungsschutz, habe er sich gegen ein weitreichendes Kopftuchverbot ausgesprochen. Das Verbot - so wird Loose zitiert - sei " viel zu weit drüber ". Dennoch wurde die Passage, dass man ein Kopftuchverbot in öffentlichen Gebäuden und vor allem in Schulen fordere, ins Programm aufgenommen. Hinweise der Befürworter aus der AfD, dass solche Verbote in anderen Ländern schon bestehen würden, seien unzutreffend, schreibt der Bundes-Verfassungsschutz.

Mehr als 20 Personen aus NRW finden Erwähnung

Insgesamt sind jedoch über 20 weitere Personen aus NRW erwähnt, dabei hat sich der Bundes-Verfassungsschutz hauptsächlich auf Funktionäre, Mandatsträger und Vorstände konzentriert. Angesichts von weit über 350 solcher Personen aus der gesamten Partei ist dies tatsächlich ein kleiner Anteil. Aber die belastenden Einträge können auch dem Landesverband Probleme bereiten.

So sind es nicht nur die Gegner von Landeschef Martin Vincentz, die negativ auffallen. Auch Äußerungen von Leuten, die seinem Lager zugerechnet werden, wurden aufgenommen. Da ist zum Beispiel Uwe Detert, Beisitzer im NRW-Landesvorstand. Der Bericht greift einen Medienbericht der " Welt am Sonntag " auf, der von Deterts Aktivitäten in sozialen Netzwerken berichtet.

So veröffentlichte er ein Video in dem es heißt: " Durch 70 Jahre systematischer Gehirnwäsche glaubt heute die Masse, dass die BRD ein Staat ist. " Nach WDR -Informationen führt der Fall bis heute zu heftigen Diskussionen zwischen den Lagern der NRW-Partei. Gegen Detert wurden keine weitreichenden Ordnungsmaßnahmen eingeleitet, anders als in möglicherweise vergleichbaren Fällen.

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich aus Dortmund

Einer, den die NRW-AfD mehrfach schon rauswerfen wollte, führt die Liste der Erwähnungen an. Matthias Helferich aus Dortmund bekommt zahlreiche Erwähnungen in dem Gutachten. Dass er trotz laufendem Parteiausschlussverfahren weiterhin auf Wahllisten der AfD auftaucht und sogar in die Bundestagsfraktion aufgenommen wurde, zeige für die Verfassungsschützer, " dass die Co-Bundessprecherin und Co-Fraktionsvorsitzende Weidel verfassungsfeindlichen Positionen in der AfD nicht entgegentritt. "

Matthias Helferich