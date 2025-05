Freie Theater in NRW fürchten um ihre Zukunft

Ministerin Ina Brandes im Verteidigungsmodus

Im Ausschuss für Kultur und Medien ist NRW -Kulturministerin Ina Brandes, CDU , deshalb am Donnerstag im Verteidigungsmodus. Viele Vertreter der freien Theaterszene sind im Landtag, so viele, dass nicht alle mit in den Ausschussraum können. Als die Ministerin betont, sie sei in einem guten Austausch mit der Szene, raunen sie ungläubig.

Ina Brandes gesteht ein, dass die Einschnitte schmerzlich seien – und begründet diese mit dem Sparzwang nach "drei Jahren Rezession" . Dabei wehrt sie sich aber gegen den Begriff " Kahlschlag ", sagt, sie sei mit Anpassungen bei der Förderung der freien Theaterszene und der Zusicherung von Übergangszahlungen bereits auf die Kritik eingegangen.

Opposition: "Angriff auf kulturelle Vielfalt in NRW"

Doch die Opposition sieht dies anders. Yvonne Gebauer, fachpolitische Sprecherin der FDP , beklagt, dass die Ministerin lange nicht mit den Theatermachern kommuniziert habe. Diese hätten nun kaum noch eine Chance, auf die Kürzungen zu reagieren. "Wenn man so vorgeht, nimmt man bewusst in Kauf, Strukturen unwiederbringlich zu zerstören" , so Gebauer. Es drohe verloren zu gehen, was NRW bundesweit ausmache: "Das ist ein Angriff auf die kulturelle Vielfalt in NRW. "

Andreas Bialas ( SPD ) beklagt zudem, dass die Ministerin versuche, die Theaterszene zu spalten – indem sie in kleinem Maße Gelder von freien Ensembles zu freien Kindertheatern umschichte. Sein Appell: "Tun Sie es nicht! Bleiben Sie beim bisherigen System!"

Künstler fürchten weniger Chancen für den Nachwuchs

"Dr. Lafari ist weg!" vom freien Theaterensemble TOBOSO aus Essen

Im Essener Norden sorgt die freie Theatergruppe TOBOSO dafür, dass Kinder erste Theatererfahrungen sammeln können. Und Impulse bekommen für Zusammenhalt und Austausch, wo es besonders wichtig ist. Bisher bekam TOBOSO vom Land 80.000 Euro. Diese Förderung steht jetzt in Frage. Sollten sie weiter gefördert werden, dann mit weniger Geld - laut Yvonne Gebauer im Ausschuss mit maximal 60.000 Euro. Aber es werden auch Kindertheater-Ensembles ganz rausfallen.

Fabian Sattler, seit 2013 der künstlerische Leiter von TOBOSO, berichtet, dass bereits mehrere Künstler wegen der Kürzungen und der neuen Unsicherheiten aufgegeben hätten. Er fürchtet um die Lebendigkeit der Kulturszene in NRW, weil es bei reduzierten Mitteln gerade junge, neue Künstlerinnen und Künstler immer schwerer hätten, gefördert zu werden. "Die Gefahr ist, dass die Szene dann von unten austrocknet, weil nichts mehr nachkommt", sagt er.

Die freien Theaterschaffenden in NRW , freie Bühnen und Ensembles: Sie fürchten um die Zukunft ihrer Szene, die bisher die Strahlkraft des Landes im Kulturbereich prägt.

