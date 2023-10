"O’zapft is" heißt es in Bayern, wenn das erste Bierfass auf dem Oktoberfest angeschlagen wird. In NRW gilt bald das gleiche - allerdings bezogen auf den bislang sorgsam gehegten Pensionsfonds des Landes. Der Grund: Im nächsten Jahr will die schwarz-grüne Landesregierung erstmals Geld aus dem Rücklagen-Topf für die Beamtenversorgung abzweigen.

CDU-Minister will Haushaltslöcher stopfen

Marcus Optendrenk (CDU)

Eine Überweisung in Höhe von 343 Millionen Euro hat Finanzminister Markus Optendrenk (CDU) für 2024 eingeplant, um damit seinen Haushalt auszugleichen. Gleichzeitig soll es auch kein frisches Geld mehr für den Fonds geben. Die bisher üblichen jährlichen Sparbeiträge des Landes werden gestoppt. Insgesamt verschafft sich Optendrenk damit zusätzlichen 543 Millionen Euro für seinen Landeshaushalt.



Doch gegen das Manöver formiert sich breiter Widerstand. Der Deutsche Beamtenbund NRW (DBB-NRW) hat "kein Verständnis" für die Entnahme bei gleichzeitigem Einzahlungs-Stopp, wie es in einer Stellungnahme zur Anhörung zum Haushaltsgesetz 2024 heißt. Der Landesrechnungshof sieht die Operation in seinem Gutachten "sehr kritisch" .

Im Ergebnis würden damit "zu Lasten einer generationengerechten Vorsorge zusätzliche finanzielle Spielräume im Haushalt geschaffen." Der Bund der Steuerzahler fordert die Landesregierung auf, die Entnahme zu stoppen. Mehr noch: Es müsse "zwingend im nächsten Jahr weiter in den Pensionsfonds eingezahlt werden" .

Rund 13 Milliarden Euro im Pensionsfonds

Im Pensionsfonds des Landes wurde in den vergangenen Jahren rund 13 Milliarden Euro (Stand Ende 2022) angespart, zuletzt kamen jedes Jahr weitere 200 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt hinzu. Der Fonds wurde in den 90er Jahren angelegt, um mit dem angesammelten Geld die bis 2040 absehbar steigenden Beamtenpensionen zumindest zu einem Teil zu begleichen.