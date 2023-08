" In Zahlen gegossene Politik " nannte NRW -Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) seinen in den Landtag eingebrachten Haushalt 2024. Am Mittwoch eröffnete er die Debatte und dankte demonstrativ seinen Kabinettskolleginnen und -kollegen für die " vertrauensvolle Zusammenarbeit ", seine Überleitung zu, man ahnt es schon, der Performance der Bundesregierung in Berlin. Dann kritisierte er Olaf Scholz in seinen diversen Ämtern, früher als Bundesfinanzminister und heute als Kanzler. Seinen eigenen Haushalt lobte Optendrenk erwartungsgemäß. Er sei " solide, nachhaltig, generationengerecht ".

Neu sind die Rahmenbedingungen, unter denen der Haushalt 2024 aufgestellt wurde: "Wir müssen uns an den finanzwirtschaftlichen Normalfall gewöhnen, dass Geld Geld kostet, nämlich Zinsen." Zu den steigenden Zinsen kommen sinkende Steuereinnahmen. 2023, so Optendrenk, werde es wohl kein Wachstum geben, eine " echte Rezession " sei möglich. Er betonte, dass die finanzpolitischen Spielräume enger werden.

Grüne kritisiert den Bundesfinanzminister

Wibke Brems, Co-Fraktionsvorsitzende des CDU-Koalitionspartners Bündnis 90/Die Grünen, verteidigte den Haushalt. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehe, das Gesetz sei geprägt von Einsparungen und Priorisierungen.