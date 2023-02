Pensionsfonds des Landes soll grüner werden

Kohleausstieg unterstreichen

Im Juni 2022 zeigte eine Westpol-Recherche, dass die meisten Unternehmen, in die zu der Zeit aus dem Fond investiert wurde, nicht zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels beitrugen. Mindestens 2,58 Milliarden Euro investierte das Land demnach Stand Ende 2021 in solche nicht nachhaltigen Unternehmen.

Nun also wollen CDU und Grüne einen Antrag vorlegen, der die Regeln für die Investitionen aus dem Pensionsfonds verschärft. Mit dem Ausschluss der Investments in Kohleverstromung solle der vorgezogene Braunkohleausstieg in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2030 unterstrichen werden, heißt es im Entwurf, der dem WDR vorliegt.