Klima und Haushalt schonen: NRW-Grüne nehmen Bund in die Pflicht

Insgesamt haben Rezession und Inflation dazu geführt, dass derzeit so erbittert um die Haushaltspolitik gestritten wird wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auch die Schuldenbremse trägt dazu bei.

Ampel wollte eigentlich klimaschädliche Förderung abbauen

In dieser Zeit, in der die Finanzminister immer weniger Spielraum in ihren Kalkulationen haben, erinnern die Grünen im NRW-Landtag an einen haushaltspolitisch wunden Punkt: klimaschädliche Subventionen.