NRW-Schulen haben mehr Personal

Der Mangel an Lehrkräften ist das wohl drängendste Problem in der NRW-Schulpolitik. Landesschulministerin Dorothee Feller ( CDU ) hat am Freitag in Düsseldorf vorläufige Zahlen zur Personalentwicklung an den NRW-Schulen vorgelegt. Wie viele Lehrkräfte noch fehlen, werde man sehen, wenn die reguläre Statistik Anfang Juni vorliegt.

Alltagshilfe wird ausgeweitet

In den letzten anderthalb Jahren, so erklärte Feller, seien 5.300 Lehrkräfte-Stellen besetzt worden. Dahinter, so betonte die Ministerin, steckten sogar mehr Köpfe, weil nicht alle in Vollzeit arbeiteten. Seit Februar 2023 seien 1.300 Alltagshelferinnen und -helfer an Grund- und Förderschulen eingestellt worden. Sie sollen die Lehrkräfte entlasten.

Für die Schulministerin eine positive Entwicklung. Das Modell der Alltagshilfe werde darum im Schuljahr 2024/25 auch auf die Klassen 5 und 6 an Haupt- und Realschulen ausgeweitet.