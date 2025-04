Vor 40 Jahren war die Diagnose einer Infektion mit dem HIV -Virus ein Todesurteil. Es gab keinerlei wirksame Medikamente gegen die Immunschwächekrankheit, als am 1. April 1985 die Aidshilfe in NRW ihre Arbeit aufnahm. " Am Anfang waren Mitarbeiter der Aidshilfe jede Woche mehrfach auf Beerdigungen ", erinnert sich Guido Schlimbach von der Aidshilfe NRW . " In den Achtzigerjahren ", erzählt er, " war Aidshilfe oft Sterbebegleitung ". Das Einzige, was gegen eine weitere Ausbreitung Erfolg versprach, war Aufklärung.