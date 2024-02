Überlastet: Immer mehr Lehrkräfte geben auf

Manuela Kirchmeyer ist vor wenigen Tagen ausgestiegen und hat zum Ende des Halbjahres eine erste Klasse abgegeben. Nach 14 Jahren als Grundschullehrerin fiel ihr das nicht leicht, weil sie "mit dem Herzen" in diesem Beruf gearbeitet habe. Doch genau das habe sie zermürbt – immer das Gefühl, den Kindern nicht gerecht werden zu können, beschreibt Manuela Kirchmeyer den Grundschulalltag. Sie hatte mehr als 10 Jahre an einer Schule im Duisburger Norden gearbeitet, in einem sozial benachteiligten Stadtteil.

Zu große Klassen - zu wenig Personal

An den Grundschulen sind oft mehr als 27 Kinder in einer Klasse. Manche mit Fluchtgeschichte, die kein Deutsch sprechen, manche mit Förderbedarf, der noch gar nicht festgestellt wurde. Manuela Kirchmeyer hat auch Gewalterfahrungen machen müssen, zum Beispiel als ein Kind plötzlich um sich geschlagen habe.

Grundschullehrerin Manuela Kirchmeyer

"Die Gewissheit, dass ich in dieser Riesenmenge von Kindern, für die ich ja allein verantwortlich bin, diesem Kind gerade gar nicht so helfen kann. Das ist schon sehr kräftezehrend" , sagt Manuela Kirchmeyer rückblickend. Oft ist die Lehrkraft allein in der Klasse, Unterstützung durch Sonderpädagogen gibt es nur ab und an.

Kündigungen in zehn Jahren mehr als verdreifacht

NRW Schulministerin Dorothee Feller, CDU

Manuela Kirchmeyer ist längst kein Einzelfall mehr. Waren es 2013 noch nur 299 so genannte Dienstaustritte von verbeamteten Lehrkräften und angestelltem Schulpersonal, so sind diese 2023 auf 930 gestiegen. Im Jahr davor waren es 798. Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) sieht darin eine leichte Steigerung, findet die Zahlen aber nicht auffällig. Es sei heute so, dass junge Menschen nicht mehr auf Dauer bei einem Arbeitgeber bleiben würden. Das sehe man auch in der Privatwirtschaft, so Feller.

Aussteiger wie Esther Rieping aus dem Münsterland verstehen nicht, warum die Ministerin oder die Bezirksregierungen nicht nach den Gründen für die Kündigungen gefragt hätten. Das interessiere offenbar keinen, so die Lehrerin.

Die meisten Kündigungen im Regierungsbezirk Düsseldorf

Dem WDR liegen erstmals auch Zahlen für die einzelnen Regierungsbezirke vor: Danach haben im letzten Jahr im Regierungsbezirk Düsseldorf mit 278 die meisten den Schuldienst quittiert. Das überrascht nicht, denn dazu zählt das Ruhrgebiet mit vielen benachteiligten Stadtteilen. Gerade dort sind viele Lehrerstellen unbesetzt, was die Belastung für die anderen erhöht. Im Regierungsbezirk Detmold gab es mit 105 die wenigsten Kündigungen.

Ausstiegscoaching für Lehrkräfte boomt

Viele Lehrkräfte scheuen sich davor die Sicherheit des Beamtenstatus aufzugeben. Auch Ester Rieping hatte lange gezögert. Für sie sei ein Anschlussjob wichtig gewesen, weil sie Sicherheit gerne habe, so Esther Rieping, die sich jetzt als Beraterin um Kinder mit Lernschwächen kümmert.