Alltagshelferin im Grundschuleinsatz in Lippstadt

Eva Schlüter hilft in Lippstadt

Eva Schlüter geht jeden Morgen als erstes in der Josef-Grundschule zu ihrem Aufgabenkästchen. Dort liegt heute ein Arbeitsheft für den Deutschunterricht - zweite Klasse. Sie muss ein paar Arbeitszettel kopieren. Seit Schuljahresbeginn ist die 49-Jährige Alltagshelferin an der Josefsschule in Lippstadt: " Ich freue mich, ich bin sehr gut angekommen. Nette Kollegen, tolle Kinder, schöne Schule ."

Entlastung für Lehrerinnen und Lehrer

Eva Schlüter arbeitet 15 Stunden in der Woche an der Schule. Heute hilft die ehemalige Versicherungskauffrau in der Klasse von Lehrerin Silke Lürs. Die findet die Hilfe klasse und schätzt die Alltagshelferin für die Arbeiten um den Unterricht herum. Zum Beispiel, wenn die I-Pads schnell geholt werden müssen. Nach der Stunde haben die Kinder große Pause. Eva Schlüter nicht. Sie hat Aufsicht.

Keine pädagogischen Fachkenntnisse nötig

Sie ist eine von 30 Alltagshelferinnen im Kreis Soest. Knapp jede zweite Schule durfte eine solche Teilzeitkraft einstellen. Pädagogische Fachkenntnisse sind nicht erforderlich.

Jürgen Henke schätzt die Hilfe