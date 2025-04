Rücktrittsforderungen nach Asylrechts-Vorschlägen von BAMF-Chef Sommer

Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ( BAMF ), Hans-Eckhard Sommer, äußerte sich am Montagabend auf einer Veranstaltung der CDU -nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ( KAS ) zur Reform des Asylrechts und forderte die Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl. Dabei betonte er, dass er sich nicht als Leiter des BAMF äußere.

Das wirft die Frage auf, inwieweit sich Amtsträger überhaupt als Privatpersonen äußern können, wenn ihre Funktion die Aufmerksamkeit generiert, die sie sich wünschen. Im Programm der KAS zur Veranstaltung "Die Zukunft des deutschen und europäischen Asylrechts" wird Sommer als Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aufgeführt.

Der Jurist und CSU -Politiker war vor seiner BAMF-Tätigkeit unter anderem Büroleiter des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) und in unterschiedlichen Funktionen im bayerischen Innenministerium tätig. 2018 machte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Sommer zum BAMF-Leiter.

Die Vorschläge des BAMF-Präsidenten

Mit deutlichen Formulierungen distanzierte sich Sommer vor der Konrad-Adenauer-Stiftung von dem Recht auf individuelles Asyl, für dessen Umsetzung er als Behördenleiter verantwortlich ist. So sprach er von einem " Kipppunkt " bei der Aufnahme von Geflüchteten, der in Deutschland erreicht sei. Die Kommunen seien auch durch die zusätzliche Belastung durch 1,2 Millionen Ukraine-Flüchtlinge bei der Versorgung " am Limit " und " oft schon weit darüber hinaus ". Damit sei das im Grundgesetz gegebene Asylversprechen "heute in seiner Unbegrenztheit gar nicht mehr praktisch einlösbar ", fuhr Sommer fort.