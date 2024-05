Politiker angegriffen - NRW-Parteien fordern mehr Schutz

Tausende Wahlkämpfer werden in den nächsten Wochen bis zur Europawahl am 9. Juni auf den Straßen Nordrhein-Westfalens unterwegs sein. Angesichts dieser Zahl hat Minister Reul recht: Die Polizei kann nicht jeden einzelnen Wahlkämpfer schützen.

Polizeigewerkschaft fürchtet mehr Fälle im Wahlkampf

GdP-Landeschef Michael Mertens

Aber was kann die NRW -Polizei tun - und was tut sie bereits? "Es kommt immer wieder mal vor, dass die Polizei Personen- und Objektschutzmaßnahmen bei Bedrohungsszenarien durchführen muss. Bereits in der Corona-Pandemie hat es hier nach unserer Wahrnehmung eine Zunahme gegeben" , sagte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.

In jedem Einzelfall werde geprüft, wie die Bedrohung zu bewerten sei. Mertens: "Auf dieser Basis entscheidet die Polizei abgestuft, welche Schutzmaßnahmen im konkreten Fall notwendig sind. In manchen Fällen reicht es, wenn die Polizei regelmäßig Streife vor dem Wohnhaus einer bedrohten Person fährt." Im Extremfall könne die ständige polizeiliche Begleitung der bedrohten Person notwendig werden. "Wir als Polizei stellen uns darauf ein, dass es in Wahlkampfzeiten leider zu einer Häufung von Fällen kommen kann."

Forderung nach mehr Personenschutz