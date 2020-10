Selbsthilfe in höchster Not

Die 63-Jährige verteilt gerade Rosen an ihrem Stand, die Stimmung rundherum ist entspannt, als sich ihr unauffällig ein Mann nähert. Er fragt, ob sie ihm auch eine Rose gebe. Nur einen Augenblick später zieht der Mann ein großes Jagdmesser hervor und stößt es Henriette Reker in den Hals.

Obwohl die lange Klinge tief in ihre Luftröhre eindringt, bleibt Reker bei Bewusstsein. " Mein Glück ", sagt sie später. Durch eine frühere Tätigkeit bei einer Berufsgenossenschaft kenne sie sich mit Stichverletzungen aus. " So konnte ich mich selbst in eine stabile Seitenlage bringen und die Blutung kompressieren ."

Spontane Solidarität

Der Attentäter zückt nun ein Klappmesser und verletzt damit vier weitere Personen, am schwersten eine CDU-Politikerin durch einen Stich in den Bauch. Dann wird er von einem zufällig anwesenden Bundespolizisten überwältigt. " Ich wollte sie töten ", ruft der Täter nach seiner Festnahme.

Mit einer mehrstündigen Notoperation können die Ärzte in der Uniklinik Rekers Leben retten. Im Laufe des Tages kommen in der Innenstadt hunderte Menschen zusammen. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) bilden sie eine Menschenkette, um ihre Solidarität mit Reker zu zeigen und ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

Rechtsradikaler Täter voll schuldfähig

Oberbürgermeisterin Reker drei Monate nach dem Attentat

Am nächsten Tag wird Henriette Reker zur Kölner Oberbürgermeisterin gewählt. Noch in der Klinik nimmt sie das Amt offiziell an: " Für mich war das selbstverständlich, dass ich an der Stelle weitermache ." Der Attentäter, ein mehrfach vorbestrafter Arbeitsloser aus Köln-Nippes, ist seit mindestens 15 Jahren in der rechtsradikalen Szene aktiv.