Housing First: Wie Obdachlose in NRW eine Wohnung bekommen

Befürworter des Konzepts erwähnen zudem oft das Beispiel Finnland. Dort steht Housing First im Zentrum der nationalen Strategie gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Wohnungslosigkeit im Land deutlich verringert. Das Land hat knapp ein Drittel so viele Einwohner wie NRW – aber nur etwa ein Zehntel so viele Menschen ohne Wohnung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass beispielsweise in der Hauptstadt Helsinki enorm viele Wohnungen in öffentlicher Hand sind, was das Einrichten von Housing-First-Wohnungen sehr vereinfacht.

"Zu wenig preisgünstiger Wohnraum"

Direkt von der Straße in die eigene Wohnung - dass sei aber nicht für alle Obdachlosen die beste Lösung, betont Niels Back, Geschäftsführer der Diakonie Dortmund. Ihm gefalle der Grundgedanke, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Zudem sei das Modell eine gute Lösung, um Menschen, die seit langem auf der Straße leben, eine neue Perspektive zu eröffnen. Aber: "Für das, was ganz häufig ist, nämlich das Menschen nur relativ kurz in die Wohnungslosigkeit rutschen, braucht man so ein aufwendiges Instrument weniger.“