Ab 14 Uhr live: Wahl des Ministerpräsidenten im NRW-Landtag

Die erste schwarz-grüne Koalition ist auf der Zielgeraden der Regierungsbildung. Nachdem gestern der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde, stellt sich heute Hendrik Wüst (CDU) zur Wahl. Zum zweiten Mal will er von den Abgeordneten im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. CDU und Grüne haben eine satte Stimmenmehrheit, zusammen kommen sie auf 115 Abgeordnete, 98 Stimmen braucht Wüst zur Wahl. Seine Wiederwahl gilt als sicher - und ist dennoch spannend. Denn es ist der erste Test, wie geschlossen die neue Regierung hinter dem Münsterländer steht.

Ab 14 Uhr werden wir im WDR-Fernsehen und hier im Livestream über die Plenarsitzung berichten.

Vereidigung des Kabinetts am Mittwoch

Den Zieleinlauf wird dann am Mittwoch die Vereidigung des neuen Kabinetts bilden. Dann ist die neue Regierung aus CDU und Grünen im Amt und handlungsfähig. Die CDU will ihre Ministerinnen und Minister erst nach der Wiederwahl von Wüst bekannt geben, auch beim Personal bleibt es also weiter spannend.