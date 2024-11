Der Nachtragshaushalt sei ein Offenbarungseid, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP , Ralf Witzel. Neuverschuldung sei kein gutes Mittel der Politik, sagte Witzel. Er forderte die schwarz-grüne Regierung auf: " Betreiben sie echte Konsolidierung ohne Neuverschuldung, ohne Steuererhöhung, priorisieren Sie Aufgaben richtig, dann hat dieses Land auch finanzpolitisch wieder eine Zukunft! "

Volle Schatztruhen oder leere Spardosen

Wenn CDU und Grüne sich nicht in der Lage sähen, durch strukturelle Einsparungen und Haushaltskonsolidierung neue Schulden zu vermeiden, dann sollten sie wenigsten auf die " vorhandenen Schatztruhen " zurückgreifen, die die Vorgängerregierung ihnen " prall gefüllt " mit achteinhalb Milliarden Euro hinterlassen habe. Die Rede ist von so genannten "Selbstbewirtschaftungsmitteln" , also Geld, das nicht an ein Haushaltsjahr gebunden ist und auch nicht ausgegeben wurde.