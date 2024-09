Finanzminister lobt sich selbst

NRW-Finanzminister Marcus Optdendrenk ( CDU ) konzentrierte sich in seiner Rede auf den eingebrachten Haushalt und nicht auf die Finanzierung des am Mittwoch vorgestellten Maßnahmen-Pakets. Er beklagte zunächst die " unberechenbare Bundespolitik ", die verantwortlich sei für negative Auswirkungen auf den Haushalt. Ein weiterer Punkt, der den Handlungsspielraum in NRW eingeengt habe, seien die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst gewesen. Optendrenk bezifferte die Mehrausgaben auf 4,5 Milliarden Euro.

Wichtig war dem CDU-Politiker auch ein Bekenntnis zur Schuldenbremse. Ebenfalls am Freitag befasst sich der Landtag mit einem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr in Höhe von 1,34 Milliarden Euro. Dies sei verfassungskonform, weil die Schuldenbremse eine Konjunkturkomponente vorsehe. Die Wirtschaft brauche nun weiteren Bürokratieabbau und einen Staat " mit einer modernen und schlanken Verwaltung ".