NRW stoppt Abschiebungen in den Iran

Seit dem Wochenende ist klar: NRW stoppt vorläufig Abschiebungen in den Iran. Integrations- und Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) sagte dazu: " Die derzeitigen Demonstrationen im Iran und das harte Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte führen uns deutlich vor Augen, wie dramatisch die aktuelle Menschenrechtslage im Iran ist ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Vor diesem Hintergrund sei es unverantwortlich, aktuell Personen dorthin abzuschieben. NRW stehe solidarisch an der Seite der Iranerinnen und Iraner, die sich für Frauenrechte, für Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie gegen Folter und die Todesstrafe einsetzen.

Unklar, ob Abschiebestopp auch für Straftäter gilt

Fast 11.600 ausreisepflichtige Menschen aus dem Iran gab es laut Bundesinnenministerium deutschlandweit zum Stand Ende August. In NRW waren es Ende August knapp 2.900 ausreisepflichtige Personen mit "mutmaßlich iranischer Staatsangehörigkeit", so das NRW-Ministerium für Flucht und Integration auf WDR-Anfrage. Zudem warteten zum gleichen Zeitpunkt mehr als 3.500 iranische Staatsangehörige in NRW auf eine Entscheidung zu ihrem Asylverfahren.

Ob der Abschiebestopp in den Iran auch für Straftäterinnen und Straftäter gilt, darauf ging das Ministerium am Dienstag auch auf mehrfache WDR-Anfrage nicht ein.

Erstes Halbjahr 2022: Fast 1.700 Einwanderungen aus dem Iran

Es gibt weitere Länder mit massiven Krisen oder Kriegen, in welche NRW derzeit nicht abschiebt. Diese sind laut Integrationsministerium beispielsweise die Ukraine, Russland, Afghanistan und Syrien.

Laut der vorläufigen Wanderungsstatistik der NRW-Statistikbehörde (Stand Mitte September) sind im ersten Halbjahr dieses Jahres fast 1.700 Menschen aus dem Iran nach NRW eingewandert. Allerdings müssen diese Menschen nicht zwangsläufig iranische Staatsangehörige sein, sie können beispielsweise auch Afghaninnen und Afghanen sein. In Relation beispielsweise zur Einwanderung aus der Ukraine sind die Zahlen für den Iran überschaubar: Aus der Ukraine kamen in den ersten sechs Monaten des Jahres der vorläufigen Statistik zufolge mehr als 160.000 Menschen nach NRW.