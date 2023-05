NRW-Landtag feiert 75 Jahre Israel

An der Feierstunde von Land und Landtag mit musikalischen Einlagen nahmen unter anderem Vertreter der jüdischen Landesverbände teil. Neben Landeskabinett und vielen Abgeordneten waren die Ex-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers und Armin Laschet (beide CDU ), die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Barbara Dauner-Lieb, sowie Ex-Vize-MP Sylvia Löhrmann (Grüne) anwesend.

"Alles andere als selbstverständlich"

Hendrik Wüst (CDU) bei der Feierstunde im Landtag