Jüdische Studenten fühlen sich an Unis "unwohl"

Im Wissenschaftsausschuss des Landtags war am Mittwoch die Lage von Jüdinnen und Juden an den Hochschulen in NRW Thema. Rückmeldungen von jüdischen Studierenden zeigten, dass sich viele von ihnen "unwohl fühlen" , sagte Nicole Pastuhoff vom Jüdischen Studierendenverbands NRW. Der Terror der Hamas werde von Mitstudenten teilweise verherrlicht. Pastuhoff kritisierte, dass es keine Anlaufstelle für antisemitische Vorfälle an Hochschulen gebe.

Im Landtag zeigt eine Bilderwand Fotos der über 200 Menschen, die in Israel von der Hamas in den Gazastreifen entführt wurden. Am Donnerstag findet im Landtag eine Gedenkstunde an die Opfer der judenfeindlichen Pogrome von 1938 statt. Das Erinnern dürfte in diesem Jahr ganz im Zeichen des aktuellen Terrors gegen Juden stehen.