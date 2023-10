Nahost-Demos: Für Israel gingen weniger Menschen auf die Straße

In der vergangenen Woche hatte Innenminister Herbert Reul ( CDU ) noch Zahlen vorgelegt, wonach in NRW mehr Menschen an Demonstrationen für Israel als für Palästina teilgenommen haben. Dieser Trend hat sich nun gedreht. Reul bezeichnete das Demo-Geschehen als dynamisch. Auch in den kommenden Tagen finden weitere Demonstrationen statt.