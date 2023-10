NRW-Landtag gegen Judenhass und "Ja, aber-Debatten"

Andere Redner in der Debatte betonten ebenfalls die historische Verantwortung Deutschlands für Jüdinnen und Juden. Die Novemberpogrome gegen Juden in Nazi-Deutschland jähren sich am 9. November zum 85. Mal. Laut Israels Präsident Izchak Herzog wurden seit dem Holocaust nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet wie bei dem Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober 2023.