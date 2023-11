Reichspogromnacht: Gedenken im Schatten des Hamas-Terrors

In vielen Städten und Gemeinden gibt es Veranstaltungen an den Standorten ehemaliger Synagogen oder an Orten, an denen an die Verbrechen der Nazis erinnert wird. Politiker, Vertreter von Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Verbände und Gewerkschaften gedenken der Opfer der Reichsprogromnacht, erinnern an die schrecklichen Ereignisse vor 85 Jahren.

Vielfältiges Gedenken

In Essen wird zum Beispiel traditionell in der Alten Synagoge gedacht, damals das Gotteshaus der jüdischen Kultusgemeinde. Heute heißt es "Haus jüdischer Kultur" und erinnert an jüdisches Leben in Deutschland.

Parteien, Gewerkschaften und andere Gesellschaften veranstalten in NRW auch Mahnwachen oder Mahngänge. Häufig gibt es auch Konzerte oder Lesungen. Am 9. November um kurz vor 22 Uhr läuten in Mönchengladbach die Glocken der christlichen Kirchen, um an die gemeinsame Verantwortung zu erinnen und ihre "Stimme" gegen Antisemitismus zu erheben.

Auch an vielen Schulen gibt es Gedenkveranstaltungen. Das bischöfliche Abtei-Gymnasium in Duisburg baut im Foyer eine "Mauer gegen Hass" auf. Die Schülerinnen und Schüler stapeln dafür insgesamt 120 Kartons.

Gedenken an historischen Orten

In Bad Honnef startet ein Mahngang an einem Haus, in das die jüdische Bevölkerung der Stadt ziehen musste - von den Nationalsozialisten dazu gezwungen. In Hilden gibt es Gedenkveranstaltungen an Stolpersteinen, also an Orten, von denen Menschen jüdischen Glaubens verschleppt worden sind. Es werden Informationen zu den Verschleppten gegeben, Gedichte vorgetragen oder Rosen und Kerzen niedergelegt.

In Paderborn werden die Namen der ermorderten Jüdinnen und Juden vorgelesen. Danach wird eine Projektion der virtuell rekonstruierten Paderborner Synagoge gezeigt. Neben einer Theateraufführung wird es so eine Projektion auch in Dortmund geben.

Dortmund und Paderborn sind zwei von 20 Städten, in denen der World Jewish Congress zusammen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland zerstörte oder schwer beschädigte Synagogen virtuell rekonstruiert.

Hintergrund: Reichspogromnacht 1938

Die Reichspogromnacht vor 85 Jahren war der Auftakt zur systematischen Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus. Mehr als 2.600 Synagogen brannten in ganz Deutschland. Viele tausend Menschen wurden in Konzentrationslager verschleppt. In der Folge steigerte sich der Rassismus und Antisemitismus in Deutschland immer weiter und nahm ein immer schrecklicheres Ausmaß an.