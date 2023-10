Auch sie spüre als JSUD-Präsidentin die Bedrohung: " Als Jüdin in der Öffentlichkeit zu stehen, ist gerade gefährlich. " Ihre Eltern riefen sie dreimal am Tag an, um zu hören, ob es ihr gut gehe. Über die sozialen Medien erreichten Juden zurzeit sehr viele Hass-Nachrichten: " Auch die sind Teil unserer Lebensrealtiät - schon immer, aber jetzt eben viel, viel stärker. "

Antisemitismus ist immer Teil von unserem Leben. Hanna Veiler

Das Gefühl der Bedrohung sei durch den Angriff auf Israel noch durch eine bedrückende Erkenntnis gestiegen. Man habe geglaubt, mit Israel gebe es dieses Refugium auf der Welt, in das sich Jüdinnen und Juden immer zurückziehen könnten: " Falls es zu schlimm in Deutschland wird, gibt es immer einen Ort, an den wir können ", so Veiler. Dieses Gefühl sei nun gerade bei den Jüngeren " einer Art Perspektivlosigkeit " gewichen.

Solidarbekundungen für Terrorganisation Hamas ernüchternd