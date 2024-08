Bye-bye G8: Letzter Jahrgang startet zum Abi

Groß war die Aufregung im Jahr 2005, als das NRW -Schulministerium beschloss, die Gymnasialzeit von neun auf acht Schuljahre zu kürzen. Die Idee dahinter: Schülerinnen und Schüler sollten schneller fertig werden und in Ausbildung oder Studium kommen, um den schon damals wachsenden Fachkräftemangel aufzufangen.

Mit dem Schuljahr 2019/20 kam dann der Rückzieher: Die damalige neue Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) traf die Entscheidung, zu neun Jahren Gymnasialzeit - G9 - zurückzukehren. Sämtliche damaligen Fraktionen im Landtag stimmten zu.

G8 "keine Akzeptanz"

Die praktische Umsetzung von G8 habe " nicht dauerhaft die notwendige Akzeptanz an Schulen und in der Öffentlichkeit gefunden ", schrieb das Schulministerium damals. Jetzt tritt der letzte verbliebene G8 -Jahrgang zum Abi-Schuljahr an. 2027 wird dann der erste neue G9 -Jahrgang Abitur machen.