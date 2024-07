Neues Kitajahr - alte Probleme?

Die Zahl der Kita-Plätze wachse im neuen Kindergartenjahr weiter, so die Meldung. Ab dem 1. August würden in NRW mehr als 764.000 Kinder betreut. Mehr als 91.000 Erzieherinnen und Erzieher seien im Einsatz, dazu rund 13.600 Kinderpflegerinnen und -pfleger. Tatsächlich wurden laut Ministerium für das kommende Kitajahr 2024/25 nur 466 neue Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen, aber 3.140 für Kinder über drei Jahren.

"Wir haben so viel Personal im System wie noch nie ", sagte Paul dem WDR . Allerdings sei " auch der Bedarf so groß wie noch nie" , räumte sie ein. Daher müsse man " weiterhin von einer Fachkräftelücke leider ausgehen" .

Viele Kitas mussten schließen

Die oppositionelle SPD-Fraktion im Landtag ist davon wenig beeindruckt. " Noch nie war diese Lücke so groß" , sagte der familienpolitische Sprecher Dennis Maelzer am Dienstag. Allein im Februar und März 2024 hätten mehr als 3.000 Kitas in NRW ihr Betreuungsangebot einschränken oder komplett schließen müssen. Besserung sei nicht in Sicht. Studien zufolge fehlten mehr als 90.000 Plätze für Unter-Dreijährige.

Betreuungsquote teils miserabel

Ähnlich ist die Lage bei den Über-Dreijährigen: Laut Kinder- und Jugendhilfestatistik werden weniger als 90 Prozent betreut - das geht aus Angaben der Landesregierung hervor. " Jedes zehnte Kind hat somit keinen oder nur kurzzeitigen Zugang zu frühkindlicher Bildung", so Maelzer. Aus den Daten der Landesregierung, die dem WDR vorliegen, geht ebenfalls hervor, dass die Betreuungsquote - also die Zahl der Kinder mit Kitaplatz - in den vergangenen Jahren vielerorts gesunken ist.

"Priorität" auf den Jüngsten

So liegt laut einer Tabelle der Landesregierung beispielsweise in Duisburg die Betreuungsquote bei gerade mal 76,2 Prozent. Eines von vier über Ü3-jährigen Kindern hat dort also keinen Kitaplatz. In Gelsenkirchen liegt die Quote bei 78,8 Prozent, in Lage in Ostwestfalen bei 71 Prozent.