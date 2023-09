NABU kritisiert Windkraftanlagen im Mischwald

"Der Wald ist für die Klimaanpassung und für den Klimaschutz extrem wichtig" , betonte Heide Naderer, Vorsitzende des NABU NRW am Dienstag bei der Vorstellung des eigenen Jahresberichtes. "Er ist ein wichtiges Ökosystem, das es konsequent zu schützen gilt."

Die Landesregierung wäre eigentlich in der Verantwortung, dies umzusetzen, so Naderer. Hier hätte sich die NABU-Vorsitzende aber - gerade mit den Grünen in Regierungsverantwortung - eine Agenda der ökologischen Erneuerung versprochen. Ihr Urteil nach 1,5 Jahren Schwarz-Grün fällt eindeutig aus: "Ich bin enttäuscht." Klimaschutz und Klimaanpassung sowie der Ausbau der Erneuerbaren Energien wären zwar wichtig. Aber: "Warum kann das nicht mit Biodiversitätsschutz Hand in Hand gehen?" kritisiert Naderer.

NABU: "Goldgräberstimmung" bei Windenergie

Transport erfordert breite Wege

Dem Naturschutzbund liegt besonders der Schutz des Laub- und Mischwaldes in NRW am Herzen. Entsprechend kritisch sieht der Verband den Ausbau der Erneuerbaren Energien auf diesen Flächen. " Windenergie im Laub- und Mischwald halten wir für keine gute Idee ", betonte NABU-Vorsitzende Naderer.