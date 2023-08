Bekommt NRW einen zweiten Nationalpark?

Auch ein Verein haucht der Idee vor Ort Leben ein. Ablehnung ist hingegen aus der Lokalpolitik zu hören. So hat sich die CDU in Höxter vor wenigen Tagen gegen die Errichtung eines Nationalparks Egge ausgesprochen. Auch die Holzwirtschaft sei eher skeptisch, weiß die IHK Lippe.

Menschen vor Ort mitnehmen

Die Landesregierung hofft für den neuen Anlauf dennoch auf eine Graswurzelbewegung. " Wir wollen die Menschen vor Ort mitnehmen, denn sie profitieren von der Errichtung eines zweiten Nationalparks und sie füllen eine Nationalpark-Idee auch erst mit Leben ", so das Umweltministerium auf WDR -Anfrage. Warum dabei keine Ausrichtung auf das potentiell in Frage kommende Egge-Gebiet stattfindet – dazu will das Ministerium nichts sagen.

Genau da setzt aber die Kritik der NRW -Umweltverbände NABU , BUND und LNU an. Sie erhoffen sich zwar von der Nationalpark-Konferenz mehr Klarheit und Informationen zum Prozedere. Sie halten die Egge aber für den geeigneten zweiten Nationalpark in NRW . Das Gebiet sei schon jetzt weitestgehend naturgeschützt und es gäbe dort die beiden größten Wildnisgebiete in NRW , so die Verbände in einem gemeinsamen Statement.

Opposition hält NRW für zu stark zersiedelt

Das Problem generell: Nordrhein-Westfalen ist stark zersiedelt. Es gibt kaum in Frage kommende schützenswerte Flächen, die groß genug für einen Nationalpark sind. Aus diesem Grund lehnen auf FDP - und AfD -Fraktion im Landtag das Vorhaben der Landesregierung ab.

Ähnliche Töne sind von den Waldbauern zu hören. Ihre Privatwälder würden zwar nicht direkt zum Nationalpark, seien aber womöglich mittelbar durch Schutzvorschriften betroffen. Und in einem Nationalpark könnten sich ungehindert Schädlinge ausbreiten, die dann auch in angrenzendem Privatwald wüten könnten, so die Sorge.

Klar ist vor der Konferenz eigentlich nur eins: Egal, welche Regionen am Ende ihre Landschaften in den Ring werfen – es wird noch viele Diskussionen geben.

Über dieses Thema berichtet der WDR am Freitag, 11.8.23 u.a. im Morgenecho auf und im Westblick WDR 5.