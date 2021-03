Nach der langen Corona-Nacht: Wer hat Schuld am neuen Lockdown?

Im April soll deutlich mehr Impfstoff zur Verfüfung stehen

In einem Punkt macht der Ministerpräsident aber Mut: Im April sollen wöchentlich bundesweit 2,25 Millionen Impfdosen an die Impfzentren geliefert werden. Ab dem 5. April sollen außerdem bundesweit jede Woche 1 Millionen Impfdosen an die Arztpraxen gehen, so Laschet. Auch dieser Termin ist später als der ursprünglich angekündigte 29. März. Und die Zahl der Impfdosen wurde just wegen forgesetzter Lieferengpässe nach unten korrigiert.

Um ein paar Wochen Geduld bittet Armin Laschet, dann werde man viele Millionen Menschen geimpft haben. Und je mehr Menschen geimpft seien, desto geringer sei die Bedrohung durch das Virus. Diese Sätze klingen seltsam vertraut.