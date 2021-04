Chronisch Kranke werden ab Mai geimpft

Rund 22 Prozent der Bevölkerung sind in NRW bereits geimpft. "Wir machen weiterhin gute Fortschritte" , erklärte NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Freitag. Derzeit können die letzten Jahrgänge der Über-70-Jährigen ihre Termine buchen, ab 30. April sind die Hotlines dann für die "Chroniker" der Priorisierung 2 freigeschaltet, also etwa Menschen mit Atemwegserkrankungen, Organtransplantierte oder Contergangeschädigte.

Chronisch Kranke bräuchten allerdings eine entsprechende Bescheinigung vom Arzt. Laumann bat in dem Zusammenhang alle Über-70-Jährigen, ihre Terminbuchungen bis zum 30. April abzuschließen.

Laumann: "Von Triage weit entfernt"

Die Lage auf den Intensivstationen bezeichnete Laumann als "angespannt, aber beherrschbar" . Derzeit befinden sich 3.844 Covid-Patienten in NRW in stationärer Behandlung, 1.077 von ihnen auf Intensivstationen. Dort sind derzeit noch 748 Betten frei, 465 mit Beatmungsmöglichkeit. "Von einer Triage sind wir in NRW weit entfernt" , betonte Laumann.