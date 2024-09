Verweigert Josefine Paul Auskunft zu Bildungskosten?

Große Anfragen machen Regierungen in der Regel sehr viel Arbeit. Sie werden zwar selten gestellt, aber sie umfassen eine komplexere Fragestellung, welche die Landesregierung binnen drei Monaten beantworten muss.

Im März hatte die SPD -Opposition im Landtag eine solche Große Anfrage gestellt. Sie wollte unter anderem wissen, wie sich die Kita- und OGS -Gebühren im Land entwickelt haben und welche zusätzlichen Kosten Familien außerdem zu bezahlen haben.

SPD sauer über "Nicht-Antworten"

Die Antwort auf die rund 110 Teil-Aspekte war Ende vergangener Woche eingegangen, etwa ein halbes Jahr nachdem die Anfrage gestellt wurde, also mit deutlicher Verspätung. " Als ich in der kommenden Woche die Antwort bekommen habe, war ich richtig sauer ", sagt Dennis Maelzer. Der familienpolitische Sprecher der SPD stößt sich vor allem an den Antworten, die das Ministerium von Familienministerin Josefine Paul (Grüne) zugeliefert hat.