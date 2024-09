Die Ausgangslage

Im November 2023 hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, Asylverfahren in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Für Angehörige aus Herkunftsstaaten mit einer Anerkennungsquote unter fünf Prozent soll bereits in drei Monaten klar sein, ob sie Asyl erhalten. In allen anderen Fällen soll diese Klarheit nach sechs Monaten bestehen. Das umfasst die Asylverfahren und eventuelle Klagen gegen einen negativen Asylbescheid.

Ende Mai kündigte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) an, dass für bestimmte Herkunftsländer die Asylgerichtsverfahren zentral gebündelt werden. Eine entsprechende Verordnung trat Anfang August in Kraft. Zudem kündigte die Landesregierung letzte Woche eine weitere personelle Stärkung der Verwaltungsgerichte an. Im Maßnahmen-Paket zu Migration, Sicherheit und Prävention ist unter anderem vorgesehen, drei weitere Asylkammern in NRW einzurichten.