FDP-Parteitag: Möglichst unabhängig in die Landtagswahl

In NRW mit der CDU, in Berlin mit SPD und Grünen

Die Episode macht auch deutlich, wie die FDP seit dem letzten Herbst einen politischen Spagat hinlegen muss. In Düsseldorf regiert sie zusammen mit der CDU, auf Bundesebene sitzt man zusammen mit SPD und Grünen in der Ampel-Regierung. Diese Konstellation macht es den Liberalen nicht immer einfach. Im Landtag verteidigten sie erst kürzlich die Ampel-Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise und forderten zeitgleich, im Gleichklang mit der CDU, mehr Maßnahmen gegen die " Spritpreisexplosion ".

Unabhängigkeit statt Bündnisfestlegung

Für den Wahlkampf zeichnet sich ab, dass die FDP großen Wert auf ihre Unabhängigkeit legen wird. Eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb wird zwar von FDP und CDU als Wunschpartnerschaft bezeichnet, doch die Fortsetzung der bisherigen Koalition ist alles andere als sicher.

Ob die FDP auch nach der Wahl mit Wüst zusammenarbeitet, ist offen

Stattdessen könnte es am Ende auf die Frage hinauslaufen: Jamaika oder Ampel? In beiden Fällen wäre die FDP mit an Bord und könnte zusammen mit den Grünen darüber entscheiden, wen sie zum Ministerpräsidenten machen - Hendrik Wüst (CDU) oder Thomas Kutschaty (SPD). Stamps Wahlziele lauten auch deshalb nur eher vage, dass man zweistellig abschneiden will und vor allem, dass es keine Regierungsmehrheit ohne FDP-Beteiligung geben soll.