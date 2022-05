Schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen beginnen

CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen beginnen am Dienstag mit offiziellen Koalitionsverhandlungen. Auftakt ist nach Parteiangaben um 14 Uhr im Düsseldorfer Malkasten. Hier hatten auch schon die Sondierungsgespräche stattgefunden. Am Wochenende hatten die jeweiligen Parteigremien ein Eckpunkte-Papier aus den Sondierungsgesprächen gebilligt und den Start von Koalitionsverhandlungen beschlossen.

Als wichtigste inhaltliche Knackpunkte zwischen den beiden Parteien gelten die Klimaschutz- und Energiepolitik sowie die Innenpolitik. Hierzu hatten CDU und Grüne in den Sondierungen aber Kompromissformulierungen gefunden, die nun im Detail ausverhandelt werden sollen.