CDU und Grüne stimmen für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in NRW

Die Bekämpfung von Kindesmissbrauch soll in NRW kriminalstrategischer Schwerpunkt bleiben (auf dem Bild sieht man eine Pressekonferenz, auf der über den Missbrauchskomplex Münster informiert wurde). Am gleichen Tag, an dem das Sondierungspapier vorgestellt wurde, hat die Kölner Polizei über ein weiteres Netzwerk von Männern informiert, die Kindern sexualisierte Gewalt angetan haben soll.