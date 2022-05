FDP im NRW-Landtag wählt Höne zum neuen Fraktionschef

Der Münsterländer Höne gehört dem Landtag seit 2012 an. In seinem ersten Statement vor Journalisten am Montagnachmittag in Düsseldorf kritisierte der neue Fraktionsvorsitzende das schwarz-grüne Sondierungspapier. Darin fehle eine Idee für die Zukunft des Landes, stattdessen enthalte es "Wohlfühl-Rhetorik" . Die angesagte Versöhnung von Ökonomie und Ökologie sei auch nicht neu. Gleichwohl gehe er von der Bildung einer schwarz-grünen Koalition aus, sagte Höne. Die FDP bereite sich auf die Rolle als "kritische und konstruktive" Opposition vor.

Erst Wiederwahl, jetzt Neuaufstellung

Der bisherige Fraktionschef Christof Rasche

Bei der Landtagswahl am 15. Mai waren die Freidemokraten in der Wählergunst eingebrochen: von 12,6 Prozent vor fünf Jahren auf nur noch 5,9 Prozent. Als eine Ursache für die Wahlpleite gilt das schlechte Corona-Krisenmanagement von Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ). Kurz nach der Wahl hatte die von 28 auf 12 Mitglieder geschrumpfte Fraktion ihre bisherige Führung mit Rasche an der Spitze noch für ein Jahr wiedergewählt - nun erfolgte etwas überraschend doch schon eine personelle Neuaufstellung.

Höne steht im Vergleich zum bald 60-jährigen Rasche vor allem für eine Verjüngung. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden die Abgeordneten Angela Freimuth, Ralf Witzel und Marc Lürbke gewählt.

Absage an Ampel

Der gescheiterte Spitzenkandidat Joachim Stamp sah nach der Wahlpleite keinen Anlass, über eine rechnerisch mögliche Ampel in NRW auch nur nachzudenken. Auch Höne wies Ampel-Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls zurück, schloss ein solches Bündnis für die Zukunft aber auch nicht kategorisch aus.

FDP-Landeschef Joachim Stamp

Ob Stamp Landesvorsitzender bleibt, ist ungeklärt. Höne will offenbar nicht für den Posten kandidieren. Er sagte, er sei ein Freund davon, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Diverse Teams seien erfolgreicher. Gleichwohl will er die Wahlpleite nun genau analysieren.