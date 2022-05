SPD-Politiker Markus Weske aus Düsseldorf

Ein Sozialdemokrat, der am Sonntag den Wiedereinzug in den Landtag verpasste, ist Markus Weske aus Düsseldorf. 2012 gewann er den nördlichen Wahlkreis der Landeshauptstadt und war seitdem Abgeordneter. 2022 hat es nicht gereicht. An Spitzenkandidat Thomas Kutschaty habe es nicht gelegen, sagt Weske. Auch nicht am Engagement im Wahlkampf, man habe neue Veranstaltungsformate ausprobiert und wie andere Parteien viel plakatiert. "Es gab ja keine freie Laterne mehr im Wahlkampf."

Kein Mittel gefunden gegen den "grünen Flow"