Start der Koalitionsgespräche: Forderung nach Klarheit bei Windkraft

Auch der Präsident der Unternehmensverbände in NRW, Arndt Kirchhoff, fordert mehr Anstrengungen von den beiden Parteien in Sachen Klimaschutz. Er begrüße zwar "den sehr detailliert beschriebenen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien" , so Kirchhoff, aber das alleine reiche nicht um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Vielmehr müssten konkrete Voraussetzungen geschaffen werden, damit Unternehmen in nachhaltige Prozesse und Produkte investieren könnten. "Dazu brauchen wir klare Impulse zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts NRW. Hier bleibt das Sondierungspapier noch sehr vage."

Auch Lehrkräfte stellen Forderungen