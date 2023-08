NRW-SPD will Industriestrompreis und macht Druck auf den Kanzler

Seitdem übt sich die SPD in verbalen Dehnübungen. Es geht um den Spagat, sich einerseits gegen den Kanzler zu stellen, dies aber öffentlich nicht so aussehen zu lassen. Im NRW-Landtag sah das am Freitag so aus:

Drei SPD-Redner mit drei verschiedenen Akzenten

Zunächst ergriff der SPD-Fraktionsvorsitzende Ott das Wort - mit einem klaren Bekenntnis zum Vorschlag der Bundestagsfraktion. Nötig sei ein Brückenstrompreis von 5 Cent für bestimmte Betriebe, befristet auf fünf Jahre, der auch den Mittelstand einbeziehen soll und keine Obergrenze kennt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte einen Vorschlag vorgelegt, der bei 6 Cent liegt und nur 80 Prozent des Stromverbrauchs subventionieren will.