Unternehmertag NRW: Kritik an Kanzler Scholz erwartet

Ob die Stimmung bei den Wirtschaftsunternehmen ein Jahr später noch immer optimistisch ist, wird sich heute Abend zeigen, wenn Präsident Kirchhoff auf Bundeskanzler Scholz trifft. Der schwarz-grünen NRW-Landesregierung zumindest hatte Kirchhoff Ende Juni ein "insgesamt sehr ordentliches erstes Jahr" bescheinigt. Kritik aber ging Richtung Berlin: Der " konstruktive Regierungsstil" in Düsseldorf hebe sich in herausfordernden Zeiten " wohltuend vom ständigen Hin und Her der Ampel-Koalition in Berlin ab".