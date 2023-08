Neues Konfliktpotential in der Ampel-Koalition also. Denn Scholz' eigener Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist klar für einen Brückenstrompreis von sechs Cent je Kilowattstunde für besonders energieintensive Betriebe - zumindest für eine Übergangsphase. FDP-Bundesfinanzminister Christian Linder wiederum lehnt eine solche Ermäßigung ab.

Bunte Gemengelage

Demonstrative Einigkeit: Wüst und Neubaur

Währenddessen ist sich die schwarz-grüne Regierung in NRW einig. Die grüne NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur sagte am Freitagmorgen im Deutschlandfunk, sie betrachte die ablehnende Haltung des Bundeskanzlers als " destruktiv ". Er gefährde damit " in höchstem Maße " den Industriestandort NRW.