Unternehmertag NRW: Standortbestimmung in der Krise

Auf dem Unternehmertag NRW in Düsseldorf hat der Präsident der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände in NRW, Arndt Kirchhoff, seine Forderungen an die Politik in der Energiekrise formuliert. Zu Beginn seiner Rede erinnerte Kirchhoff an das Leid, das die Menschen in der Ukraine gerade durch den Angriffskrieg Russlands erfahren. Er versicherte, die Wirtschaft stehe hinter den Sanktionen gegen Russland: Staaten, die Krieg führen, müssten geächtet werden. Seine Schlussfolgerung: " Wir müssen wirtschaftlich stärker sein, als die Autokratien in dieser Welt!"

Mit Blick auf die hohen Energiepreise mahnte er am Mittwoch wirksame Entlastungen für die Wirtschaft an und kritisierte die bisherigen Maßnahmen von Bund und Land als " völlig unzureichend ". Die Beschleunigung der Energiewende begrüßte Kirchhoff, " das allein wird aber kurzfristig nicht reichen ". Darum sprach sich der Präsident der NRW-Unternehmerverbände dafür aus, noch mehr Kohlekraftwerke aus der Reserve ans Netz zu bringen und die Laufzeit der Atomkraftwerke " mindestens im Streckbetrieb " zu verlängern. Eine weitere Forderung von Kirchhoff ist, dass " die teuren Gaskraftwerke umgehend weitestmöglich raus aus der Stromerzeugung " müssten: " Es gilt unbedingt einen Blackout aus humanitären und wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden."