Parteitag der NRW-SPD: Philipp, Post und Ott im Kraftzentrum

Zwei weitere Gesichter für diesen Neuanfang sollen am Samstag folgen: Mit Achim Post und Sarah Philipp soll erstmals eine Doppelspitze die SPD an Rhein, Ruhr und Lippe anführen. Sie wollen die Partei wieder aufrichten, die einst synonym für NRW stand, sich aber immer weiter von den Zeiten entfernt, als es bei Landtagswahlen nur um die Frage ging, wie nah die Sozialdemokraten an die 40-Prozent-Marke kommen.

Seit dem Verlust der Staatskanzlei bei der Landtagswahl 2017 ist der SPD jedoch die Gewissheit der eigenen Stärke abhanden gekommen. Schlimmer noch: Beim letzten Urnengang im Mai 2022 schaffte die Partei keine 27 Prozent, die CDU gewann erneut. Trotzdem gab es ein gewisses "Weiter so". Spitzenkandidat Kutschaty machte als Partei und Landtags-Fraktionschef weiter und man analysierte die Gründe der Wahlschlappe über Monate. Erst als im März 2023 ein Personalvorschlag Kutschatys scheiterte, erkannte dieser, dass seine Zeit vorüber war: Er trat zurück.

Teamlösung statt klare Spitze

Das ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit. Zu der anderen gehört auch, dass die meisten in der Partei weiter gemacht haben, als gäbe es nichts Großes aufzuholen. Mangels Alternativen zu Kutschaty und auch wegen einer inhaltlichen Ratlosigkeit, warum man so viel Zustimmung an die Nichtwählerschaft verloren hatte, ging alles seinen Gang weiter Richtung noch schlechterer Zustimmungswerte. So wirkte es auf manche Außenstehende. Mit Kutschatys Rücktritt war man jedoch gezwungen, sich inhaltlich und personell zu verändern.

Fortan hieß es, man wolle erst einmal im Team antreten. Post, Philipp und Ott - keiner von Ihnen hat bisher Anstalten gemacht, eine Führungsrolle in diesem Team einzunehmen. Im Gegenteil: Sie hüten sich vor zu großen eigenen Ansprüchen.