Sozialminister: Tafeln sollen regelmäßig Geld bekommen

173 Tafeln gibt es mittlerweile in NRW. Durch die gestiegene Inflation, aber auch durch die Ankunft vieler Flüchtlinge aus der Ukraine ist die Zahl der Kunden nach Angaben der Organisation 2022 von rund 350.000 auf 500.000 gestiegen.

Hauptsächlich Ehrenamtliche im Einsatz

Funktionieren kann das System bislang nur durch Ehrenamtliche: Gerade mal zwei bis drei Prozent des Tafel-Personals seien bezahlt, sagt Landesvorsitzende Evi Kannemann. Doch die Ehrenamtlichen kommen an ihre Grenzen. Mittlerweile werden täglich Großspenden per LKW in sieben zentrale Großlager in NRW geliefert und von dort an viele Kommunen verteilt.

Ansturm auf Tafeln in NRW

Für Mitarbeiter, Miete, Heizung und weitere Kosten kosten brauchen die Tafeln zuverlässig Geld. Kannemann hatte daher im Januar an das Sozialministerium appelliert und einen festen Posten im NRW-Landeshaushalt von rund 500.000 Euro pro Jahr gefordert.

Laumann: "Förderung verstetigen"