Landeshaushalt NRW: Hochverschuldet, nachlässig, klamm

Jedes Jahr im Spätsommer stellt der Landesrechungshof (LRH) in seiner Jahresbilanz vor, wie der Finanzminister gewirtschaftet hat, wie hoch die Steuereinnahmen waren und wofür sie ausgegeben wurden. Vor allem diejenigen, die sich diese Jahrespressekonferenz regelmäßig anhören, reiben sich seit Jahren zunehmend die Augen. Zumal der ehemalige Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU), den diese Bilanz noch betrifft, nie müde wurde, sich eines geschickt verwalteten Haushalts zu rühmen.

Nicht nur, dass NRW im vergangenen Jahr in Folge einen Rekord an Schulden von 160 Milliarden Euro angehäuft hat - 2019, vor der Pandemie, waren es noch 144 Milliarden. Auch diesmal sei " schmerzhaft " erkennbar gewesen, dass es kaum Bemühungen zum Abbau dieser Schulden gegeben habe, sagte LRH-Präsidentin Brigitte Mandt am Dienstag in Düsseldorf. Und das, obwohl die Steuereinnahmen entgegen alles Prognosen auch im Pandemiejahr 2021 weiter angestiegen sind - auf 68,2 Milliarden Euro, satte zehn Prozent mehr als im Vor-Pandemiejahr 2019.