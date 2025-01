Vorgeschmack auf die Grüne Woche

Die Landwirtschaftsministerin ist stolz: "Nordrhein-Westfalen ist ein Spitzenstandort, was die Herstellung hochwertiger Lebensmittel in Deutschland angeht", sagte Silke Gorißen bei der Begrüßung der Gäste in ihrem Ministerium. Die hatten eine Ausstellung im Kleinformat aufgestellt. Und die Ministerin sah sich die einzelnen Stände an, sprach mit den Ausstellern, ganz so wie auf der echten Grünen Woche ab nächster Woche.

Partnerregion Niederrhein

NRW-Landwirtschaftsministerin Gorißen probiert Delikatessen vom Niederrhein

In Berlin wird NRW erstmals mit einer Partnerregion auftreten. Der Niederrhein will zeigen, was er an kulinarischen Spezialitäten zu bieten hat. Motto: "Mit Herz für den Niederrhein". Präsentiert wird da auch Maria Reymer, eine Käse-Pionierin vom Niederrhein. Sie lebte im 19. Jahrhundert und wurde von ihrem Vater zu Verwandten in den Niederlanden geschickt, um dort die Produktion von Schnittkäse zu erlernen. Mit den erworbenen Kenntnissen kehrte sie zurück und errichtete die erste Hofkäserei am Niederrhein. Ein Käse mit ihrem Konterfei präsentiert dann auch die Region auf der Grünen Woche.

Tradition und Moderne

Es sind aber nicht nur die Hersteller traditioneller Produkte wie Wurst oder Käse, mit denen Nordrhein-Westfalen in Berlin für seine Landwirtschaft werben möchte. Der Trend zu veganer Ernährung hat manchen Hersteller auf neue Ideen gebracht. Wie etwa Benedikt Sprenker aus Beckum in Westfalen. Auf seinem Hof setzt er neben dem traditionellen Getreideanbau auch auf den Anbau von Hülsenfrüchten, darunter einige Sorten, die man in Nordrhein-Westfalen eher nicht vermuten dürfte. Sojabohnen, insbesondere die Edamame finden sich in seinem Sortiment. "Es braucht viel Durchhaltevermögen", sagt Benedikt Sprenker, "aber so langsam beginnt die Sache, Spaß zu machen."

Startup mit Tütensuppe

Und dann gibt es noch die Ecke mit Startup-Unternehmen, darunter Minever Zevker aus Bielefeld. Sie stellt vegane Tütensuppen her. Es handelt sich um fermentiertes Pulver aus rein natürlichen Zutaten wie etwa Kürbis, Tomate oder Erbsen. Als berufstätige Mutter habe sie festgestellt, dass es manchmal die schnelle Küche sein muss. "Aber die kann doch auch gesund sein", sagt sie, und freut sich, dass auch einige Supermärkte in ihrer Umgebung die Suppentüten bereits ins Sortiment aufgenommen haben.

Mehr als 100 NRW-Teilnehmer in Berlin

Vom 17. bis 26. Januar werden mehr als hundert Ausstellerinnen und Aussteller aus Nordrhein-Westfalen auf der Grünen Woche ihre Produkte vorstellen. Auch das Tourismusland NRW wird in den Fokus gestellt. Die Grüne Woche ist die weltgrößte internationale Ausstellung der Ernährungs-, Landwirtschafts- und Gartenbaubranche und fand zum ersten Mal 1926 statt.

Darüber berichtet der WDR u.a. in der Hörfunksendung Westblick auf WDR5 sowie in WDR Aktuell im Fernsehen.